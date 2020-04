Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruchsserie aufgeklärt

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. In den zurückliegenden Wochen kam es zu mehreren Einbruchstaten in Cadenberge. Die Täter brachen in Einzelhandelsgeschäfte, Vereinsstätten, Werkstätten, Bürogebäude und auch Wohnhäuser ein. Ziel war die Erlangung von Wertgegenständen und alkoholischen Getränken. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Das erlangte Diebesgut und der verursachte Schaden dürften im fünfstelligen Bereich liegen. Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen zwei Personen (1x Jugendlicher, 1x Kind). Die beiden Personen sind bereits in der Vergangenheit bei mehreren Straftaten in Erscheinung getreten. Gegen den Jugendlichen wurde durch das Amtsgericht Otterndorf Haftbefehl erlassen, aufgrund dessen er einer Jugendhaftanstalt zugeführt wurde. Das noch nicht strafmündige Kind wurde er einer Jugendhilfeeinrichtung übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Stephan Hertz

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell