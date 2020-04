Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrgast setzt Sitz im Regionalzug in Brand ++++ Abgestellter PKW aufgebrochen ++++ Kasse aus Verbrauchermarkt entwendet und geflüchtet ++++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++++

Cuxhaven (ots)

Fahrgast setzt Sitz im Regionalexpress in Brand

Cadenberge. Am 15.04.2020 bemerkte der Fahrdienstleiter eines Regionalexpresses gegen 00:40 Uhr auf der Strecke zwischen Hamburg und Cuxhaven Feuer in einem der Personenwagons. Eine unbekannte Person hatte zwei schwer entflammbare Sitze in Brand gesteckt. Der Triebfahrzeugführer konnte den Brand mit Bordmitteln löschen, nachdem der Zug in den Bahnhof Cadenberge eingefahren war. Vorsorglich wurde er durch den Rettungsdienst untersucht, wurde jedoch nicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Im Zug befanden sich lediglich zwei Fahrgäste. Eine augenscheinlich unbeteiligte Person wurde noch im Zug festgestellt und aus dem Gefahrenbereich geleitet. Die zweite Person entfernte sich unerkannt in Richtung Ortsmitte Cadenberge. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721-5730) zu melden.

Abgestellter PKW angegangen

Wingst. Am Dienstagabend (14.04.2020) stellten Passanten gegen 23:30 Uhr einen PKW auf dem Parkplatz des Bahnhofs Wingst fest, bei welchem die Scheiben eingeschlagen wurden. Die informierten Polizeibeamten stellten fest, dass das Handschuhfach des PKW augenscheinlich nach geeignetem Diebesgut durchsucht worden war. Bei dem PKW handelte es sich um ein NetherCar, Typ Space Star, mit Cuxhavener Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771-6070) zu melden.

Kasse aus Verbrauchermarkt entwendet und geflüchtet

Hagen im Bremischen. Am Dienstagabend (14.04.2020) wurde die Polizei Schiffdorf gegen 20:30 Uhr zu einem Verbrauchermarkt in der Straße Döhrenacker in Hagen gerufen. Eine männliche Person habe soeben einen Kasseneinsatz entwendet und sei in einen voll besetzten PKW gestiegen, welcher sich zügig vom Parkplatz entfernt hätte. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Mitarbeiter des Markes und ein weiterer Zeuge beschrieben das Fluchtfahrzeug als einen schwarzen Ford, möglicherweise vom Modell Fiesta. Am Fahrzeug hätte sich ein CUX- Kennzeichen befunden. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf (Telefon 04706-9480) zu melden.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Loxstedt. In der Nacht zum 14.04.2020 brachen bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Gewerbegebiet Loxstedt, Helmut-Neynaber-Str., auf. Aus dem Automaten wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706-9480) zu wenden.

