Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut falsche Polizeibeamte am Telefon - in allen Fällen bleibt es beim Versuch

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Montagabend (13.04.2020) versuchten Kriminelle erneut an Informationen von älteren Bürgern zu gelangen, indem Sie sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Insgesamt riefen 17 Anwohner der Stadt Geestland bei der "richtigen" Polizei in Geestland an, um eben diese Sachverhalte anzuzeigen. In allen Fällen gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und fragten teilweise nach Schmuck und Wertgegenständen sowie nach Sicherheitsvorkehrungen am Haus. Es handelte sich hierbei vermutlich um verschiedene Anrufer. Manche seien von einer Frau, manche von einem Mann angerufen worden. Die Anrufer hätten in manchen Fällen akzentfrei deutsch gesprochen, andere hätten mit bayrischem oder südländischem Dialekt gesprochen.

Glücklicherweise wurden in allen Fällen die Telefonate sofort beendet. Die Polizei lobt das aufmerksame Handeln der Angerufenen. Dies ist als sehr erfreulich hervorzuheben und zeigt, dass die Präventionsmaßnahmen und Hinweise der Polizei Wirkung zeigen. Es wird trotzdem weiterhin appelliert:

- Lassen Sie sich in keine Gespräche verwickeln

- Die Polizei fragt niemals telefonisch nach Wertgegenständen

- Die Polizei ruft niemals mit der Nummer "110" an

- Rufen Sie im Zweifel selbst die Polizei

