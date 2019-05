Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190514.4 Burg: Tod durch Ersticken (Folgemeldung zur Pressemitteilung 190513.2)

Burg (ots)

Nach dem Auffinden eines 47-jährigen toten Mannes in seiner Wohnung in der Buchholzer Straße in Burg am Samstagabend liegt der Polizei nun das Obduktionsergebnis der Hamburger Rechtsmedizin vor. Danach ist der Dithmarscher durch eine Blutaspiration erstickt, zudem wies sein Körper einige Verletzungen auf.

Die Ermittlungen der Itzehoer Kripo zu den Geschehnissen in der Wohnung vor dem Tod des 47-Jährigen dauern an.

Weitere Auskünfte können aktuell nicht erteilt werden.

Merle Neufeld

