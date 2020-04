Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 11. April 2020

Cuxhaven (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Geestland - OT Langen. Am Freitag, den 10. April 2020, drang ein bislang unbekannter Täter gegen 21.50 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Alter Postweg West" ein. Dabei wurden "merkwürdige" Geräusche durch die aufmerksamen Hausbewohner wahrgenommen und die Polizei in Kenntnis gesetzt. Unmittelbar vor dem Eintreffen der ersten Funkstreifenwagen flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Diebesgut wurde durch diesen nicht erlangt.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Geestland, Tel. 04743/928-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

Brandstiftung mit Täterfestnahme

Hemmoor. Am Freitag, den 10. April 2020, drang ein 20-Jähriger in der Straße "An der Bahn" gegen 01.30 Uhr in einen an ein Mehrparteienhaus angrenzenden Lagerraum ein und setzte darin befindliche Möbel in Brand. Anschließend flüchtete der Täter und versteckte sich in unmittelbarer Tatortnähe unter einem Auto vor den eintreffenden Polizeikräften. Der Tatverdächtige wurde entdeckt, vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizei in Cuxhaven zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Urkundenfälschung / Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Geestland - OT Neuenwalde. Freitagmittag, den 10. April 2020, meldete ein Spaziergänger einen dunklen Audi, der in der Feldmark, im Bereich der Straße Peterhüsenberg in Neuenwalde, unterwegs sein soll. Der Zeuge stellte dabei fest, dass das Kennzeichen nicht gesiegelt war. Die eingesetzten Beamten des PK Geestland konnten das Fahrzeug an der Wohnanschrift des letzten Halters feststellen. Die entsiegelten Kennzeichen befanden sich noch am Fahrzeug. Ein 31-jähriger Neuenwalder konnte vor Ort angetroffen werden. Er bestritt, mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis / verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Geestland - OT Sievern. Am Freitagabend, den 10. April 2020, meldeten Spaziergänger gegen 20.00 Uhr mehrere Personen, die mit nicht zugelassenen Motocrossmaschinen im Bereich Bulmersberg, OT Sievern, herumfahren sollen. Die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariat Geestland stellten dabei einen 13-Jährigen aus der Stadt Geestland fest, der mit einem nicht zugelassenen Motorrad unterwegs war. Er hatte selbstverständlich noch keinen Führerschein. Der Vater des Jungen und der Eigentümer des Motorrades wurden ebenfalls angetroffen. Gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren wegen unterschiedlicher Verstöße eingeleitet.

