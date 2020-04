Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schneller Fahndungserfolg Dank Zeugenhinweis

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Dienstagnacht (07.04.2020) beobachteten wachsame Zeugen kurz nach 23 Uhr einen Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Südersteinstraße und alarmierten die Polizei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung nahmen Polizeibeamte kurz darauf einen Verdächtigen in Tatortnähe vorläufig fest. Da der 37-jährige Mann aus Cuxhaven angab, gesundheitliche Probleme zu haben, wurde er in eine Klinik eingeliefert. Haftbefehl wurde mangels Haftgründen nicht erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell