POL-CUX: Einbruch in Firmengebäude + Pedelec entwendet + Trunkenheitsfahrt in Dorum

Einbruch in Firmengebäude

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagfrüh brachen noch unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Hermann-Honnef-Straße ein und entwendeten diverse Arbeitsgeräte der Marken Makita und Hilti sowie Arbeitsschuhe. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721-5730).

Pedelec entwendet

Cuxhaven. Am Montagvormittag (06.04.2020) hat jemand im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 10:25 Uhr ein graues Damen-Pedelec (Zemo) entwendet, das - mit einem Zahlenschloss gesichert - in der Wagnerstraße abgestellt gewesen ist.

Trunkenheitsfahrt in Dorum

Wurster Nordseeküste. Am Montagvormittag (06.04.2020) gegen 11 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 55-jährigen Geländewagenfahrer in Dorum. Der Fahrer gab an, nichts getrunken zu haben, doch die Beamten bemerkten Alkoholgeruch in dessen Atemluft. Ein Test bestätigte den Verdacht. Danach nahm der 55-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste deutlich alkoholisiert am öffentlichen Straßenverkehr teil. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem behielten die Beamten seinen Führerschein ein.

