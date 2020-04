Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Geestland/Hemmoor. Am Donnerstag oder Freitag (02.-03.04.2020) brachen noch unbekannte Täter eine Tür auf und gelangten so in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Wagnerstraße. Zu einem versuchten Einbruch kam es im Töpfers Weg in Cuxhaven. In der Zeit zwischen Freitagmittag (03.04.2020) und Samstagnachmittag (04.04.2020) versuchte jemand erfolglos, ein Kellerfenster aufzuhebeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721-5730) zu wenden.

Am Sonntagabend (05.04.2020), in der Zeit zwischen 20:45 Uhr und 21:05 Uhr, versuchten zwei bislang noch unbekannte Täter zunächst, eine Kellertür zu einem Einfamilienhaus in Langen, Im Steinviertel, aufzuhebeln. Als dies misslang, drückten sie unter Zuhilfenahme einer aufgefundenen Leiter ein "auf Kipp" stehendes Fenster im Obergeschoss auf und gelangten so in das Haus. Sie wurden durch die Hauseigentümer gestört und konnten unerkannt zu Fuß flüchten. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei Geestland (Tel.: 04743-9280) zu melden.

Auch in Cadenberge kam es zwischen Donnerstagabend (02.04.2020) und Freitagmorgen (03.04.2020) zu einem Einbruch. Die noch unbekannte Täterschaft hebelte die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses im Heideweg auf, in welchem zur Zeit Renovierungsarbeiten stattfinden. Ob die Täter dabei Diebesgut erlangten, ist zurzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (Tel.: 04771-6070) zu wenden.

Aktuell werden bei der Polizei in Cuxhaven vermehrt Einbrüche in Kleingartenlauben angezeigt. Hierbei entkamen der oder die Täter meist mit vorgefundenem Werkzeug. Die Polizei rät dazu, gerade bei längerer Abwesenheit keine hochwertigen Gegenstände in den Gartenlauben aufzubewahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell