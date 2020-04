POL-CUX: Erneut illegale Müllentsorgung - alte Öltanks im Wald entsorgt ++++ Erneut viele Anrufe falscher Polizeibeamter bei Senioren ++++ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizeiinspektion Cuxhaven

Erneut illegale Müllentsorgung - alte Öltanks im Wald entsorgt (Lichtbild in der Anlage)

Hagen. Bisher unbekannte Täter entsorgten in der Zeit von Dienstagmittag (31.03.2020) bis Mittwochnachmittag (01.04.2020) insgesamt drei Öltanks einer alten Ölheizung an einem Feldweg im Waldgebiet bei Lehnstedt. Der Tatort befindet sich in der Nähe der Meyenburger Straße. In den Tanks befanden sich noch Ölreste. Zum Transport muss hierbei ein größeres Fahrzeug und oder ein größerer Anhänger benutzt worden sein. Ein Zeuge hatte in der Nähe einen silbergrauen SUV mit grauem Anhänger gesehen. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht kann bisher noch nicht gesagt werden. Bei einer solchen Entsorgung handelt es sich nicht um Kavaliersdelikt, sondern um eine schwere Umweltstraftat, die schwere Schäden an Flora und Fauna anrichten kann. Dies kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706-9480) zu melden.

Erneut viele Anrufe falscher Polizeibeamter bei Senioren

Cuxhaven. In den vergangenen Tagen kam es hauptsächlich im Bereich der Stadt Cuxhaven, aber auch in Cuxhaven-Lüdingworth und im Bereich der Stadt Hemmoor erneut zu vielen Anrufen durch falsche Polizeibeamte bei älteren Mitmenschen. Insgesamt meldeten sich am Dienstag und am Mittwoch (31.03. und 01.04.2020) elf Personen bei der Polizei und gaben an von Kriminalbeamten angerufen worden zu sein. Eine gängige Masche war hierbei erneut die Angerufenen von einem bevorstehenden Einbruch zu warnen. Man müsse nun die Vermögenswerte im Haus überprüfen und sichern. Zum Glück wurden die meisten Gespräche umgehend beendet. In einem Fall wurde einer 92-jährigen Cuxhavenerin mitgeteilt, dass zwei Täter einer vierköpfigen Einbrecherbande festgenommen wurden, die beiden flüchtigen Täter würden in einer halben Stunde bei der Angerufenen einbrechen. Sie solle unbedingt am Telefon bleiben, da Sie sonst jeglichen polizeilichen und juristischen Schutz verlieren würde. Kurze Zeit später erschien eine männliche Person vor der Wohnung der Frau und gab sich als Polizeibeamter in zivil aus. Die aufmerksame Frau fiel zum Glück nicht auf die Masche herein und wollte sich einen Dienstausweis zeigen lassen. Als dieser nicht vorgezeigt werden konnte, flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung nach der Person verlief negativ.

Die Polizei rät erneut: Seien Sie misstrauisch. Die Polizei fordert niemals Informationen zu Bargeld oder Wertsachen. Die Polizei ruft niemals mit der Telefonnummer 110 an. Fragen Sie in jedem Fall nach einem Dienstausweis. Rufen Sie im Zweifel selbst die Polizei an.

Lahmstedt. Am Mittwochmorgen (01.04.2020) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 08:20 Uhr einen 58-jährigen Mann aus Lamstedt, welcher mit dem PKW seiner Lebensgefährtin unterwegs war. Während der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer keinerlei Ausweisdokumente vorzeigen. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn und seine Lebensgefährtin, welche ihm den PKW zur Benutzung zur Verfügung gestellt hatte, erwarten nur Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

