POL-CUX: +++ Vandalismus an PKW +++ Versuchter Einbruch in Schule +++ Ehrliche Finderin gibt Geldbörse ab +++

Vandalismus an PKW

Cuxhaven. Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (28.03.2020/29.03.2020) mindestens drei geparkte PKW in der Gurtlittstraße, der Werner-Kammann-Straße und in der Hadynstraße. An allen PKW wurden die Reifen zerstochen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721-5730) zu melden.

Versuchter Einbruch in Schule

Beverstedt. Am letzten Wochenende (27.03. - 29.03.2020) versuchten bisher unbekannte Täter in das Schulzentrum in Beverstedt einzubrechen. Hierbei wurden zwei Fensterscheiben mit einem Mauerstein eingeschlagen. Der oder die Täter gelangten vermutlich nicht ins Gebäudeinnere. Es wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771-6070) zu melden.

Ehrliche Finderin gibt Geldbörse ab

Hagen im Bremischen. Bereits am Donnerstag (26.03.2020) gab eine ehrliche Finderin eine Geldbörse bei der Polizei in Hagen ab. Sie hatte die Geldbörde auf einem Radweg an der Straße Amtsdamm aufgefunden. In der Geldbörse befanden sich neben einer nicht unerheblichen Menge Bargeld lediglich ein Schlüssel und ein Foto, jedoch keine Ausweisdokumente. Die Geldbörse kann durch den Eigentümer oder die Eigentümerin nach telefonischer Rücksprache (04746-931160) bei der Polizeistation Hagen abgeholt werden.

