Polizei Essen

POL-E: Essen: Schwerer Verkehrsunfall in Essen Frohnhausen - 2. Folgemeldung - 66-Jähriger verstirbt an den Folgen der Verletzungen

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen: Am Samstag, 29. Februar gegen 17:15 Uhr meldeten mehrere Passanten an der zu dieser Zeit stark frequentierten Kreuzung Berliner Straße, Ecke Frohnhauser Straße einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Menschen. Demnach ist eine BWM-Fahrerin in eine Gruppe von ein-/aussteigenden Fahrgästen einer Straßenbahn der Linie 109 gefahren sein. Wir berichteten am 29. Februar und am 2. März. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4534115 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4535256 Ein 66-jähriger Mann aus Frohnhausen wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Heute Morgen (20. März) verstarb der Mann an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Die Ermittlungen des Verkehrsunfallteam dauern weiterhin an. /JH

