Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Wasserwerker bestehlen 84-Jährige - Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor Trickdieben

Essen (ots)

45134 E.-Rellinghausen: Eine 84-Jährige wurde am Donnerstag, 19. März, von unbekannten Trickdieben bestohlen. Gegen 17.50 Uhr klingelte es mehrfach an der Wohnungstür der Seniorin in der Frankenstraße und als sie nachsah, stand dort ein unbekannter Mann. Er gab vor, überprüfen zu wollen, dass das heiße Wasser in der Wohnung richtig laufe. Zusammen mit dem Unbekannten ging die 84-Jährige in das Badezimmer, folgte den Anweisungen des Mannes und machte mehrfach den Wasserhahn auf und zu. Nach wenigen Minuten verließ der Unbekannte die Wohnung wieder. Während der ganzen Zeit hat er mit seinem Mobiltelefon telefoniert. Nachdem der Mann gegangen war, stellte die Seniorin fest, dass im Wohnzimmer und im Schlafzimmer mehrere Schränke durchwühlt wurden. Außerdem wurden ihr Bargeld, Schmuck und eine Bankkarte gestohlen. Es ist davon auszugehen, dass ein Komplize des falschen Wasserwerkers die Schränke durchwühlt und die Wertsachen gestohlen hat, während die Seniorin mit dem Unbekannten im Badezimmer war. Die 84-Jährige alarmierte die Polizei, eine Fahndung nach den Trickdieben war jedoch ohne Erfolg. Der falsche Wasserwerker ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank und hat kurze, schwarze Haare. Er war ordentlich und dunkel gekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.

Außerdem warnt die Polizei davor, Fremde in Ihre Wohnungen zu lassen. Kriminelle geben sich immer wieder als Mitarbeiter der Stadtwerke, eines Telefonanbieters oder als Handwerker aus, um so in die Wohnungen von zumeist älteren Menschen zu gelangen. Seien Sie deshalb misstrauisch und lassen Sie nur Dienstleister ins Haus, die Sie auch bestellt haben! Halten Sie im Zweifel Rücksprache mit Ihrem Vermieter oder dem angeblichen Auftraggeber! Sollten Sie Opfer eines Trickdiebes oder -betrügers geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! /bw

