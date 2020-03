POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 29. März 2020 Nachtrag zum Brand: Zeit

Polizeiinspektion Cuxhaven

Hymendorf. In einer Garage/Werkstatt ist am 29.03.2020, gegen 11.20 Uhr, ein Feuer an einem Katalytofen entstanden. Das Feuer griff letztlich von der Garage auf das Wohnhaus über, wo der gesamte Dachstuhl ausbrannte. Ein Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gefahren. Eine Frau erlitt einen Biss einer durch das Feuer aufgebrachten Katze und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei geht bei dem Haus und der Garage von einem Totalschaden aus.

