Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl einer hochwertigen Wasseraufbereitungsanlage ++++ Diebstahl von zwei Zigarettenautomaten ++++ Unfall auf der BAB nach plötzlichem Wintereinbruch (Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Diebstahl einer hochwertigen Wasseraufbereitungsanlage vom ehemaligen Altenwalder Kasernengelände

Cuxhaven-Altenwalde. In der Zeit vom 21.03.2020 bis zum 27.03.2020 entwendeten unbekannte Täter eine hochwertige Wasseraufbereitungsanlage sowie mehrere Verteilerkästen vom Gelände der Hinrich-Wilhelm-Kopf Kaserne in Altenwalde. Hierzu wurde eine Eingangstür eines Gebäudes aufgebrochen. Aufgrund der Größe der Anlage muss zum Abtransport ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt worden sein. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 18.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721-5730) zu melden.

+++++

Diebstahl von zwei Zigarettenautomaten

Steinau. In der Nacht von Sonntag auf Montag (29.03. - 30.03.2020) entwendeten mindestens zwei unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten, welche an den Außenwänden zweier Gaststätten in der Straße Lauentheil angebracht waren. Dank Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass der Diebstahl gegen 01:15 Uhr stattgefunden haben muss. Es ist zu sehen, wie die Täter mit einem PKW samt Anhänger an die Gaststätten heranfuhren und die Automaten auf dem Anhänger abtransportiert wurden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

+++++

Unfall auf der BAB nach plötzlichem Wintereinbruch (Lichtbild in der Anlage)

Am Montag (30.03.2020) befuhr ein 27-jähriger Geestländer gegen 10:30 Uhr mit seinem Hyundai die BAB 27 in Richtung Bremerhaven. Zwischen den Anschlussstellen Cuxhaven und Altenwalde verlor er in einem Hagelschauer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrfach gegen die Seiten- und Mittelschutzplanke. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW, an welchem erheblicher Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Ebenfalls am Montag kam es gegen 15:00 Uhr auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Stotel und Bremerhaven-Süd zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis Rotenburg/Wümme befuhr mit seinem Kia den Überholfahrstreifen. Als er verkehrsbedingt bremsen musste erkannte ein 21-jähriger Schiffdorf mit seinem Opel Astra der die Situation zu spät und fuhr auf den PKW des 66-jährigen auf. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der Opel Astra musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde durch den Unfall zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Stephan Hertz

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell