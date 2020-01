Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Nach Streit - Mann mit Glasscherbe angegriffen und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Die Polizei sucht nach drei Tätern, von denen einer in der Silvesternacht (1. Januar 2020) einen Mann mit einer Glasscherbe angegriffen und leicht verletzt hat.

Gegen 4:30 Uhr gerieten drei Männer, die sich kannten, mit einem 27-jährigen Guineer an der St.-Anton-Straße vor einer Gaststätte in einen Streit. Im weiteren Verlauf hob einer der Männer eine Glasscherbe vom Boden auf und verletzte den Guineer aus Krefeld mit zwei Schnitten am Oberkörper. Anschließend flüchtete das Trio.

Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das der 27-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die drei flüchtigen Männer waren zwischen 20 und 25 Jahren alt und ca. 1,60m groß. Alle waren dunkelhäutig, hatten dunkle Haare und trugen helle Kleidung.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (6)

