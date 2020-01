Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei Brände in der Silvesternacht - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum gestrigen Neujahrstag (1. Januar 2020) hat die Polizei drei Brände registriert, die mutmaßlich durch Feuerwerkskörper verursacht wurden.

Gegen 0:50 Uhr geriet der Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Nauenweg (Stadtmitte) in Brand. Der 24-jährige Zeuge beobachtete, wie mehrere Feuerwerkskörper in Richtung des Hauses flogen und der Balkon anschließend in Flammen aufging. Es entstand Sachschaden.

Gegen 1:05 Uhr meldete ein 59-jähriger Zeuge einen brennenden Müllcontainer an der Ecke Gartenstraße / Lohstraße. Die Flammen schlugen auf einen weiteren angrenzenden Container über, konnten aber von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde dabei niemand.

An der Max-Planck-Straße (Uerdingen) brannte gegen 2:35 Uhr ein Mülleimer. Bei Eintreffen der Polizei, hatte die Feuerwehr bereits die Löscharbeiten abgeschlossen. Auch hier entstand Sachschaden.

In allen drei Fällen sind die Verursacher bislang unbekannt. Daher sucht die Polizei Zeugen, die sich bitte unter der 02151 6340 telefonisch oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de per E-Mail melden. (3)

