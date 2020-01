Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von Polizei, Staatsanwaltschaft, Stadt und Zoo Krefeld: Ermittlungsergebnis zum Brand im Krefelder Zoo

Krefeld (ots)

In der Silvesternacht (1. Januar 2020) ist das Affenhaus im Krefelder Zoo in Brand geraten. Gestern hatten sich mehrere Personen bei der Polizei Krefeld gemeldet, die als mögliche Verursacher des Brandes in Betracht kommen.

Das Ermittlungsergebnis wird heute auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Sie findet statt am heutigen Donnerstag, den 2. Januar 2020 um 12 Uhr Ort: Polizeipräsidium Krefeld, Nordwall 1-3, 47798 Krefeld.

Journalisten sind herzlich eingeladen.(1)

