POL-CUX: Kontrolle des "Corona-Kontaktverbots" deckt Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss auf ++++ Illegale Müllentsorgung an der L 135 (Lichtbild in der Anlage) ++++ Diebstahl von Werkzeug und Kfz-Teilen

Kontrolle des "Corona-Kontaktverbots" deckt Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss auf

Geestland. Am Dienstagabend (31.08.2020) wurde gegen 18:00 Uhr eine Ansammlung von mehreren Personen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Schmidtkuhlsweg gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten insgesamt sechs Personen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren an. Ein 18-jähriger Heranwachsender aus Geestland war hierbei mit seinem Auto zur Örtlichkeit gefahren. Nach Ansprache bezüglich des geltenden Kontaktverbots waren alle Personen sehr einsichtig und wollten umgehend die Örtlichkeit in unterschiedliche Richtungen verlassen. Bei dem 18-jährigen wurden jedoch Hinweise für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Ein durchgeführter Vortest war positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er konnte die Örtlichkeit nicht mit seinem Auto verlassen, da ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.

Illegale Müllentsorgung an der L 135 (Lichtbild in der Anlage)

Loxstedt. Unbekannte Täter luden in der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag (30.03. - 31.03.2020) Sperrmüll im Bereich Nesse an der Landesstraße 135 an einer Böschung ab. Hierbei handelte es sich augenscheinlich um Küchen- und Kinderzimmermobiliar sowie Tapetenreste. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706-9480) zu melden.

Diebstahl von Werkzeug und Kfz-Teilen

Lüdingworth-Köstersweg. Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Dienstagnachmittag (29.03.-31.03.2020) verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Werkstattgelände in Lüdingworth-Köstersweg. Auf dem Gelände wurden ein Container sowie die Werkstatthalle aufgebrochen. Insgesamt wurden hierbei diverses Werkzeug, darunter zwei Motorsägen sowie mehrere Autokatalysatoren entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721-5730) zu melden.

