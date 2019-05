Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: KFZ-Aufbrecher wird gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Ein Unbekannter brach am Sonntag, gegen 23.45 Uhr, einen BMW in der Straße In der Hovesaat auf und erbeutete eine Geldbörse. Der Täter zerstörte die Scheibe der Beifahrertür und griff in das Fahrzeug. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad. Der schlanke Mann ist etwa 1,75 bis 1,8 Meter groß und zirka 20 bis 30 Jahre alt. Der Unbekannte trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell