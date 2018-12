Kronshagen / Kreis RD-ECK (ots) - 181204-3-pdnms Unfallbeteiligte Radfahrerin gesucht

Kronshagen / Kreis RD-ECK. Mit leichten Verletzungen wurde am Montag (03.12.18) eine 38-jährige Radfahrerin ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Kronshagener Polizei hatte die Radfahrerin gegen 06.30 Uhr bei Dunkelheit und Regen den rechten Radweg der Johann-Fleck-Straße in Richtung Olhausenstraße befahren, als ihr in Höhe Am Knick eine Radfahrerin auf ihrer Seite entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß der Radfahrer, die 38-Jährige stürzte und verletzte sich dank Fahrradhelm nur leicht. Die andere Radfahrerin setzte ihren Weg fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Sie und andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0431 / 58 59 50 an die Polizei in Kronshagen zu wenden.

Sönke Hinrichs

