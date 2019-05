Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 69-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntag, gegen 0 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Karl-Osterbruck-Straße schwer verletzt. Ein 41-jähriger Autoführer beabsichtigte mit einem Ford verkehrsbedingt am rechten Fahrbahnrand anzuhalten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Fahrbahn fahrenden Fahrradfahrer. Der 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer musste stationär in Behandlung verbleiben. Ein Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen ist nicht entstanden. (as)

