Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Verbrauchermarkt

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Verbrauchermarkt

Geestland. Mittwochnacht (01.04.2020) brachen bisher unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr in einen Verbrauchermarkt in der Leher Landstraße (Stadtgrenze zu Bremerhaven) ein. Aus dem Markt wurde eine bisher noch unbekannte Anzahl an Zigaretten entwendet. Während der Tatausführung wurde ein Täter innerhalb des Geschäfts videografiert. Bei der Tat trug die eher kleine und schlanke Person eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose mit weißen Applikationen, schwarze Schuhe, helle Handschuhe sowie eine helle Maskierung. Da im Geschäft der Alarm auslöste, flüchtete der Täter zügig vom Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743-9280) zu melden

