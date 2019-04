Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Bei Notbremsung gestürzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 19.10 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau aus Lage mit ihrem VW die Liemer Straße und bog nach links auf die Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo ab. Dabei übersah sie ein auf der bevorrechtigten Ostwestfalenstraße in Richtung Bielefeld fahrendes Motorrad. Der 29-jährige Kradfahrer machte eine Gefahrenbremsung und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Er selber blieb bei dem Sturz unverletzt, seine 24-jährige Sozia erlitt leichte Verletzungen an den Beinen. Eine Kollision der beiden Fahrzeuge fand nicht statt. An der Yamaha des aus Bielefeld stammenden Bikers entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 1.500 Euro.

