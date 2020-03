Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person, Fahrer alkoholisiert

Am Freitag, 6. März 2020, kam es um 07.00 Uhr auf dem Visbeker Damm zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Rollerfahrer aus Visbek stürzte alleinbeteiligt zu Boden und verletzte sich hierdurch schwer. Vor Ort ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der Roller nicht mehr über einen gültigen Versicherungsschutz verfügte.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Freitag, 06. März 2020, kam es um 09.20 Uhr an der B69 zur Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta beabsichtigte von der B69 auf die Falkenrotter Straße aufzufahren. Ein 26-jähriger Radfahrer aus Vechta wollte in diesem Moment den Einmündungsbereich überqueren. Hierbei übersah der Radfahrer den Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

