POL-CUX: 69-Jähriger verursacht Unfall auf A 27 - 2 Verletzte und hoher Schaden + Motorrad stößt mit abbiegendem Trecker zusammen

69-Jähriger verursacht Unfall auf A 27 - 2 Verletzte und hoher Schaden

Am Dienstagmittag (07.04.2020) ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 27, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 68-jähriger Stadländer fuhr mit seinem Ford Mondeo an der Anschlussstelle Stotel in Fahrtrichtung Bremen auf die A 27 auf. Dabei fuhr er, offensichtlich ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, direkt von dem Beschleunigungstreifen auf den Überholfahrstreifen. Der auf dem Überholfahrstreifen fahrende 26 Jahre alte Mann aus Lemwerder konnte seinen Audi nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Ford auf. Dabei wurde der Ford auf einen vorrausfahrenden LKW geschoben, wobei auch der LKW beschädigt wurde. Ein weiterer PKW wurde durch umherfliegende Teile ebenfalls beschädigt. Die Fahrer des Ford und des Audi wurden bei dem Unfall leicht verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, hierzu wurde A 27 kurzzeitig voll gesperrt.

Motorrad stößt mit abbiegendem Trecker zusammen - 59-Jähriger leicht verletzt in Klinik

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr wollte ein 28-Jähriger aus Nordleda mit seinem landwirtschaftlichen Gespann aus Neuenwalde kommend, auf der L119 in Richtung Flögeln nach links abbiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Motorrad eines 59-jährigen Geestländers. Die Yamaha stieß gegen den Anhänger, woraufhin der Motorradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert worden ist. Hierbei erlitt er glücklicherweise "nur" leichte Verletzungen. Er wurde per Krankenwagen in eine Klinik gefahren. Die Schadenhöhe beträgt ca. 2.000 Euro.

