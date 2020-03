Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - LKW-Anhänger auf Betriebsgelände aufgebrochen

Straelen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag (08. März 2020), 21:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Junkersstraße. Sie beschädigten die Plomben an drei dort abgestellten Sattelanhängern, um an die Ladefläche zu gelangen. Die Unbekannten durchwühlten jeweils die Ladung der drei LKW-Anhänger. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht festgehalten werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

