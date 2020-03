Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl zweier Fahrzeuge/ Täter entwenden eine Vespa und einer KTM Duke (KLE-PV20)

Kleve (ots)

In der Zeit von vom 10. Februar 2020 bis hin zum 07. März 2020 entwendeten unbekannte Täter aus einer Lagerhalle am Hammscher Weg eine Vespa Primavera und eine KTM Duke. An der KTM befand sich das amtliche Kennzeichen KLE-PV20. An einem brauen Daimler-Benz 123 T zerkratzten die Unbekannten eine Felge. Mit den beiden Fahrzeugen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02831 1250. (as)

