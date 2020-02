Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Wasserpumpe auf Baustelle in Brand

Lingen (ots)

Die Feuerwehr aus Bramsche hat am Sonntagmorgen einen Brand auf einer Baustelle an der Mundersumer Straße gelöscht. Vermutlich war dort aufgrund eines technischen Defekts eine Wasserpumpe und die dazugehörigen Filterrohre in Brand geraten. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

