Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht

Haren (ots)

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr ist es auf der B70 zwischen Haren und Lathen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die B70 aus Richtung Lathen in Richtung Haren. Als er einen vorausfahrenden Lkw überholt, kommt ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer aus Richtung Haren in Richtung Lathen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss dieser Verkehrsteilnehmer nach rechts ausweichen, woraufhin Sachschaden entsteht. Der im Überholvorgang befindliche Verkehrsteilnehmer setzt seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932/72100.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

