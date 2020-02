Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Verkehrsunfall

Walchum (ots)

Gestern kam es gegen 22:45 Uhr auf der A31 in Höhe des Rastplatzes Walchum West in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Peugeot 207 die war auf der A31 in Richtung Bottrop unterwegs, als er kurz vor dem Rastplatz Walchum West einen Sattelzug touchierte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzt der Peugeot-Fahrer seine Fahrt in Richtung Rastplatz fort. Hierbei fuhr er zwischen Standstreifen und Einfahrt des Rastplatzes auf den Beginn der Seitenschutzplanke auf. In der Folge überschlägt sich der Pkw mehrmals. Der Beschuldigte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, in Verbindung zu setzen.

