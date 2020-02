Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Angriff auf Polizeibeamte

Papenburg (ots)

Gestern kam es gegen 23:20 Uhr beim einem Einsatz in Papenburg zu einem Angriff auf zwei Polizeibeamte, die dabei leicht verletzt wurden. Die beiden Beamten wurden zur Tatzeit zu einem Einsatz in der Straße Hauptkanal links wegen einer randalierenden Person gerufen. Vor Ort wurden sie informiert, dass der junge Mann bereits die Örtlichkeit verlassen habe. Im Verlauf der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme kehrte der sehr aggressive 23-Jährige zum Einsatzort zurück und attackierte unvermittelt die Polizeibeamten durch Schläge und Tritte. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der junge Mann wurde daraufhin durch die Beamten zu Boden gebracht. Im Zuge dessen schlug ein dazukommender 64-Jährige den anderen Polizeibeamten per Faustschlag auf den Hinterkopf, der dadurch ebenfalls leicht verletzt wurde. Die beiden Beschuldigten wurden anschließend zur Wache gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell