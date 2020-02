Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Verkehrsunfallflucht

Hoogstede (ots)

Am Freitag kam es gegen 06:25 Uhr in Hoogstede, auf der Vechtetalstraße, in Höhe der Einmündung Kaller Weg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler Pkw, der die Vechtetalstraße in Richtung Neuenhaus befuhr, geriet mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr, wodurch ein entgegenkommender VW Golf nach rechts ausweichen musste und dabei seitlich gegen einen Baum prallte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943.92000, in Verbindung zu setzen.

