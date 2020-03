Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar- Tageswohnungseinbruch/ Täter steigen in zwei Häuser ein

Kalkar-Neulousiendorf (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstag zwischen 09.30 Uhr bis 22.45 Uhr in zwei Häuser in Neulouisendorf an der Neulouisendorfer Straße und an der Hochstraße ein. Die Täter versuchten am Einfamilienhaus an der Neulouisendorfer Straße zunächst ein Fenster auf der Rückseite aufzuhebeln. Als dieses sich nicht öffnen ließ, schlugen sie ein Loch in die Scheibe der Terrassentür, um so an den Türgriff zu gelangen. Im Hausinneren durchsuchten sie alle Räume. Zur Beute kann derzeit noch nichts gesagt werden. Am Haus an der Hochstraße hebelten die Täter ein Fenster auf, um ins Inne-re zu gelangen. Auch hier durchsuchten die Täter diverse Räume und flüchteten mit einer Geldkassette und Schmuck in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell