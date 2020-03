Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pkw aus Garage entwendet

Weeze (ots)

Am 06.03.2020, in der Zeit von 02:30 und 04:45 Uhr, wurde durch unbekannte Tatverdächtige auf der Wichernstraße in Weeze ein grauer VW Golf 7 aus einer offenstehenden Garage entwendet. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß verschlossen und hinter dem Golf stand ein weiterer, verschlossener PKW Ford; zum Teil in der Garage, zum Teil auf der Einfahrt. Die Täter schlugen zunächst die Seitenscheibe des Ford ein, lösten die Handbremse und rollten das Fahrzeug zurück auf die Straße. Danach verschafften sie sich auf unbekannte Weise Zugriff zu dem grauen Golf und entwendeten diesen. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als sich Passanten über den verkehsbehindernd zurückgelassenen Ford beschwerten. Sachdienliche Hinweise nimmt das KK Goch unter der Telefonnummer 02823/108-2751 entgegen.

