Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Samstag 07.03.2020 um 08:20 Uhr befuhr ein 63 jähriger Mann aus Kleve mit seinem LKW Fiast Ducato die Lindenallee in Fahrtrichtung Ringstraße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich bog der 63 Jährige nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ein. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 53 jährigen Mann aus Kleve, der mit seinem Pedelec den Radweg in dieselbe Richtung fuhr. Beim Zusammenstoß zog sich der 53 Jährige schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort, dem Krankenhaus Kleve zugeführt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 600 Euro geschätzt.

