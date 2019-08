Polizei Duisburg

POL-DU: Autofahrerin prallt gegen Hauswand

Duisburg-Bergheim (ots)

Am gestrigen Freitag, gegen 17 Uhr, befuhr eine 56-jährige Frau die Straße "Auf dem Pickert". Dort ist die Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h begrenzt. In Höhe der Hausnummer 50 bemerkte sie zu spät, dass vor ihr ein PKW nach links in ein Grundstück abbiegen wollte. Beim Versuch, abzubremsen und nach links auszuweichen, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete in einer Garagen-/Hauseinfahrt. Dort blieb der Wagen verkeilt stehen. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall - beide Airbags ausgelöst - leicht verletzt und erlitt einen Schock. Durch die Kollision entstanden an Haus und Garage mehrere große Risse im Mauerwerk; eine Fensterscheibe ging ebenfalls zu Bruch. Selbst im dahinter gelegenen Badezimmer zog sich ein großer Riss durch die Fliesen. Die Höhe des Sachschadens kann zur Zeit noch nicht beziffert werden.

