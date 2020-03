Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Haldern: Pkw vor dem Haus entwendet

Rees (ots)

In der Nacht von Samstag (07.03.2020) auf Sonntag wurde in Rees-Haldern von der Leharstraße ein weißer VW GTI mit dem amtlichen Kennzeichen: KLE-OH731 entwendet. Das Fahrzeug ist ca. 5 Jahre alt. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugriff zum Fahrzeug. Der Diebstahl wurde am 08.03.2020, gegen 10:00 Uhr durch den Geschädigten festgestellt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell