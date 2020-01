Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Diebstahl aus Wohnung - Bargeld erbeutet

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr nutzte ein bisher Unbekannter die unverschlossene Verbindungstür zwischen einen Ladenlokal und angrenzenden Wohnräumen eines Hauses auf der Krefelder Straße in St. Tönis, um ungesehen in die Wohnräume einzudringen. Hier durchsuchte der Täter mehrere Schränke und stahl nach ersten Feststellungen Bargeld. Hinweise auf den Dieb bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (24)

