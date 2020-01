Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Nettetal: (ots)

Leicht verletzt wurde eine 44-jährige deutsche Pedelecfahrerin aus Nettetal bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 10:35 Uhr. Nach erstem Erkenntnisstand fuhr die Frau aus einer Einfahrt auf der Straße An den Sportplätzen und wollte von da aus auf den Gehweg fahren. Beim Einbiegen verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und fuhr in die Beifahrerseite eines geparkten Autos./ah (23)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell