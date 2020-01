Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Gefährliches Überholen in Kurve - Polizei sucht Zeugen

Niederkrüchten (ots)

Bereits am 03.01.2020 gegen 14.30 Uhr ereignete sich auf der B 221 in Niederkrüchten eine Straßenverkehrsgefährdung. Ein 33-jähriger Autofahrer (irakisch) aus Mülheim an der Ruhr war auf der B221 in Richtung Arsbeck unterwegs und überholte in einer Kurve zwischen den Kreuzungen 'Hochstraße' und 'An Felderhausen' einen vor ihm fahrenden Pkw und weiter einen Traktor mit Anhänger. Der Fahrer oder Fahrerin eines in der Kurve entgegenkommenden Pkw musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Verkehrskommissariat in Viersen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw als Zeugen. Erreichbar sind die Ermittler über die Rufnummer 02162/377-0. wg (22)

