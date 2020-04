Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schaukelsitz von Spielplatz entwendet - Polizei sichert Spuren

Cuxhaven (ots)

Geestland. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagabend (03.04-06.04.2020) entwendeten noch unbekannte Täter vom Spielplatz der Grundschule am Hinschweg in Langen einen behindertengerechten Schaukelsitz. Dazu wurden die Halteösen vermutlich mit einem Bolzenschneider durchtrennt und der blaue Medi-Schaukelsitz der Marke Huck komplett entwendet. Schuhabdruckspuren konnten am Tatort gesichert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder zum Verbleib des Schaukelsitzes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langen unter Tel.: 04743-928270 oder beim Polizeikommissariat Geestland unter Tel.: 04743-9280 zu melden.

