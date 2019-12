Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis): An sieben Pkw die Reifen zerstochen. Zeugen gesucht!

Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht vom 25.12.19, 21.30 Uhr bis 26.12.19, 09.30 Uhr an sieben in der Siemensstraße geparkten Firmenwagen der Marke Smart und Opel Corsa die Reifen zerstochen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

