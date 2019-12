Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Betrunken Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Am 25.12.19, gegen 05.30 Uhr, fuhr ein 20-jähriger auf der A 656 von Heidelberg in Richtung Mannheim. An der AS MA-Neckarau fuhr er gegen den dortigen linken Bordstein, verlor die Kontrolle über seinen Mercedes Kleintransporter und streifte noch ein Verkehrsschild. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer rund 1,1 Promille Atemalkohol festgestellt werden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Mercedes wurde abgeschleppt, der Fahrer muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

