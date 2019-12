Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wasserrohrbruch stört die Weihnachtliche Ruhe

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Morgen des 26.12.19, gegen 04 Uhr, stellten Anwohner des Nächstenbacher Weges in Weinheim einen Wasserrohrbruch fest. Offenbar war eine Hauptleitung beschädigt, so dass eine große Menge an Wasser die Straße hinabfloss. Die Stadtwerke Weinheim wurden verständigt und mussten mit schwerem Gerät anrücken um die Straße aufzureißen und die defekte Stelle der Wasserleitung zu finden. Durch die Arbeiten ist der Nächstenbacher Weg voraussichtlich noch bis 15 Uhr des zweiten Weihnachtsstages gesperrt.

