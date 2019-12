Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis): Gartenzaun beschädigt. Zeugen gesucht!

Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am 25.12.2019, zwischen 16.00 Uhr und 18.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Gartenzaun in der Lilienthalstraße. Vermutlich war er rückwärts gegen den Zaun gefahren, so dass ein Zaunelement auf das Grundstück geschleudert wurde und ein weiteres erheblich beschädigt wurde. An dem Zaun entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/3418-0 zu melden.

