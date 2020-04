Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnhausbrand in Wehdel + Fahrradfahrer entreißt Seniorin Tasche

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Wohnhausbrand in Wehdel

Schiffdorf. Donnerstagfrüh (09.04.2020) gegen 6:30 Uhr geriet aus noch unklarer Ursache ein Wohnhaus in der Silberseestrasse in Wehdel in Brand. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Es handelt sich um insgesamt vier Personen aus zwei Wohneinheiten im Alter zwischen 49 und 71 Jahren. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 200.000 Euro. Die Brandursachenermittlungen dauern an.

+++++++++++++++

Fahrradfahrer entreißt Seniorin Tasche

Cuxhaven. Donnerstagmorgen (09.04.2020) um 8:55 Uhr entriss ein junger Radfahrer in der Cuxhavener Innenstadt im Vorbeifahren einer älteren Frau deren Einkaufsbeutel mitsamt ihrer Geldbörse und fuhr anschließend vermutlich in Richtung Nordersteinstraße davon. Der Radler näherte sich der Fußgängerin von hinten. Er konnte als junger und dunkel gekleideter Mann beschrieben werden. Nach Polizeikenntnis kam die 81-jährige Cuxhavenerin mit dem Schrecken davon. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu Ergreifung des Gesuchten. Zeugen, die im Bereich der Burggrabenstraße, Segelckestraße, Fleckenpüsterweg oder umzu verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven zu melden (Tel.: 04721 - 5730).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell