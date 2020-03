Polizei Wuppertal

POL-W: W Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub

Wuppertal (ots)

Am 07.03.2020 kam es zu einem Raub auf eine Fußgängerin auf der Kriegerheimstraße in Wuppertal (s. Pressemeldung vom 09.03.2020, "Raub auf dem Nachhauseweg"). In dem Zusammenhang sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Das Portemonnaie der Geschädigten wurde zwischenzeitlich von einem bislang Unbekannten aufgefunden und abgegeben. Zudem ist ein Taxi zum taterheblichen Zeitpunkt in der Nähe gewesen. Die Polizei bittet diese Zeugen darum, sich zu melden. Wer hat darüber hinaus im Bereich der Kriegerheimstraße gegen 02:15 Uhr verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Feststellungen gehabt? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

