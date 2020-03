POL-W: SG - Tankstellenraub in Ohligs

Polizei Wuppertal

Solingen - An der Bonner Straße wurde am 10.03.2020 gegen 23:45 Uhr eine Tankstelle überfallen. Zwei bislang unbekannte und vermummte Täter stürmten in die Tankstelle, bedrohten den Kassierer mit Messern und stahlen Bargeld sowie Tabakwaren. Sie flüchteten im Nachgang in Richtung Anfangstraße. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

