Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Rollerfahrer in Lüttringhausen verletzt

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 09.03.2020, gegen zwanzig vor vier Uhr am Nachmittag, kollidierten ein Roller und ein Auto auf der Kreuzbergstraße. Ein 63-jähriger Remscheider fuhr mit seinem Roller von einer Tankstelle in den fließenden Verkehr. Dabei stieß er mit dem BMW eines Remscheiders (87) zusammen. Der Rollerfahrer erlitt Verletzungen, die zunächst von den Rettungskräften vor Ort und später im Krankenhaus weiter behandelt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell