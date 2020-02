POL-VER: ++Scheinwerfer gestohlen++Radfahrer stoßen im Holzmarkttunnel zusammen - Zeugen gesucht++Ausgelöster Rauchmelder ruft Feuerwehr auf den Plan++Unbekannte stehlen Motorsägen ...++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Scheinwerfer gestohlen Verden. Durch die eingeschlagene Seitenscheibe der Fahrertür haben bislang unbekannte Diebe am Wochenende den Motorraum eines am "Maulhoop" geparkten BMW geöffnet und die vorderen Scheinwerfer ausgebaut. Die Täter nahmen die beiden Beleuchtungseinrichtungen mit. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass der oder die Täter während des Diebstahls beobachtet worden sein könnten. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Radfahrer stoßen im Holzmarkttunnel zusammen - Zeugen gesucht Verden. Im Holzmarkttunnel sind am Sonntagnachmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein 50-jähriger Mann erlitt dadurch Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der zweite am Unfall beteiligte Radfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Er wird nun von der Polizei gesucht. Auch bitten die Beamten etwaige Zeugen des Unfalls, der sich um kurz nach 17 Uhr ereignete, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zu melden.

Ausgelöster Rauchmelder ruft Feuerwehr auf den Plan Achim. Mit mehreren Einsatzfahrzeugen und -kräften rückte die Achimer Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen zu einem Hotel in der Straße "Zum Klümoor" aus. Ein Rauchmelder innerhalb des Gebäudes hatte Alarm ausgelöst. Statt eines Feuers fanden die Helfer allerdings in einem Hotelzimmer einen entleerten Feuerlöscher vor. Der 26-jährige Bewohner des Hotelzimmers gab sich unschuldig und wollte mit dem Entleeren des Feuerlöschers nicht zu tun haben. Dennoch leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln gegen ihn ein.

Unbekannte stehlen Motorsägen Thedinghausen. In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Diebe in den Werkstattbereich einer Scheune in Wackershausen gewaltsam eingedrungen und haben fünf gebrauchte Motorsägen im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen. Der Diebstahl wurde am Sonntagmorgen entdeckt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Unfallfahrerin sucht das Weite - Ermittlungen gegen 46-jährige Oytenerin eingeleitet Oyten. Statt sich um den von ihr verursachten Schaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, hat sich eine 46-jährige Unfallfahrerin aus Oyten in der Nacht zu Sonntag unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mit ihrem BMW war sie zuvor in der Kloppenburger Straße von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Verteilerkasten, eine Hecke sowie einen Begrenzungsstein beschädigt und war anschließend mit ihrem ebenfalls beschädigten Fahrzeug weitergefahren. Eine Ölspur führte die Polizei zur Wohnanschrift der Fahrerin, die von den Beamten zu Hause angetroffen wurde. Die 46-jährige Frau stand unter Alkoholeinfluss. Ein Soforttest am sogenannten Alcomaten ergab für sie einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Fahranfänger prallt gegen Hauswand Lilienthal. An einer Hauswand endete am Sonntagmorgen die Alkoholfahrt eines 20-jährigen Fahranfängers. In einer Linkskurve verlor der junge Mann auf der vom Regen nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Kleinwagen und prallte damit gegen eine Hauswand. Der 20-Jähjrige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seinem Auto entstand Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte Polizeibeamte zudem Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Soforttest am sogenannten Alcomaten ergab für ihn eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Neben Polizei und Rettungsdienst kamen auch die Freiwillige Feuerwehr, Mitarbeiter des Bauhofes und die Betriebsaufsicht der BSAG zum Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro.

